إسرائيل تستبعد تسبب سفينة يونانية بالتسرّب النفطي

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها استبعدت ناقلة نفط يونانية من الشبهات بشأن تسرب نفطي كبير شهدته سواحلها على البحر الأبيض المتوسط.وكانت الشواطئ الإسرائيلية قد شهدت، الأسبوع الماضي، رياحا عاتية وأمواجا شديدة غير مسبوقة، ما تسبب في تسرب أطنان من القطران، من راس الناقورة شمالًا قرب لبنان إلى عسقلان جنوبًا قرب قطاع غزة المحاصر.وقالت وزارة البيئة الإسرائيلية إنه "عقب فتح تحقيق في اليونان بشأن ناقلة النفط مينيرفا هيلين، فإنّ الأخيرة غير متورطة في تلوث القطران على الشواطئ الإسرائيلية".