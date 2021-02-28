المجمع المقدس يبدأ أول جلساته الفرعية بالكاتدرائية غدًا

تبدأ الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، غدًا الإثنين، استقبال اجتماعات لجان المجمع المقدس.وتنعقد اللجان الفرعية لمجمع أساقفة ومطارنة الكنيسة، على مدار ثلاثة أيام بالكاتدرائية على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس المقبل.يأتى ذلك بعد توقف دام عاما كاملا للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتبدأ جلسات اليوم بلجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشئون الإيبارشيات، وذلك بقاعة السكرتارية بالمجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، أما لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبنة والأديرة وشئون الإيبارشيات فتنعقد الثلاثاء 2 مارس بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، وذلك وفقا لجدول أعمال المجمع المقدس.ووفقا لجدول أعدته لجنة السكرتارية بالمجمع المقدس فتنعقد لجنتا الدائمة والسكرتارية يوم الأربعاء 3 مارس، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.