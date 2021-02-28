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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أيامنا الحلوة» تحيي حفلا في مسرح الزمالك 26 مارس

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:48 م
أيامنا الحلوة
أيامنا الحلوة
أمير محمد خالد
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تستعد فرقة أيامنا الحلوة لتقديم توليفة موسيقية من أشهر أعمال زمن الفن الجميل، لكبار المطربين والملحنين، بالإضافة الى اشهر موسيقى وأغاني الإعلانات في فترة الثمانينات والتسعينات، وذلك في حفل غنائي جديد بمسرح الزمالك يوم الجمعة الموافق 26 مارس.

اشتهرت فرقة أيامنا الحلوة بعد ظهورها لأكثر من مرة مع إسعاد يونس وبرنامج صاحبة السعادة وقد قدموا عددا من الأغاني الشهيرة أثناء استضافتها لهم من بينهم ميدلي "الإعلانات"، أغنية "جدو عبده"، أغاني فوازير "جيران الهنا" وغيرهم من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور، كذلك قدموا انشاد ديني وبعض الأغاني الحديثة ومن المتوقع أن تضم حفلتهم الجديدة تنوعل في الأغاني بين الحديث والقديم.

يذكر أن فرقة أيامنا الحلوة قد أسسها المايسترو محمد عثمان في عام 2003، وتضم 20 مطربا ومطربة وتخصصت في تقديم طابع النوستالجيا لأشهر الأغاني، والتترات، والإعلانات القديمة، بشكل غنائي مبهج بجانب تقديم مختلف القوالب الموسيقية والألوان الغنائية، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل وخارج مصر ولاقت استحسان واشادة الجماهير.

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