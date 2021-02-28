لتبديد 150 ألف جنيه.. الحبس سنة لأمريكى بالغردقة

قضت محكمة الغردقة الجزئية، برئاسة المستشار محمد خلاف، بالحكم غيابيًا على أمريكي الجنسية بالحبس سنة وكفالة 3 آلاف جنيه في القضية رقم 1918 لسنة 2019 جنح أول الغردقة، لتبديده إيصال أمانة بمبلغ 150 ألف جنيه.وتبين من تفاصيل القضية أن محمد عرفات المحامي موكل "محمود فوزي"، قام برفع دعوى إيصال أمانة بمبلغ 150 ألف جنيه، يتهم فيه مواطنًا أمريكي الجنسية بتبديده، وتم تحديد جلسة له وقضت محكمة الغردقة الجزئية بحبسه لمدة عام وكفالة 3 آلاف جنيه.كما تبين أن الأمريكي مقيم بشمال الغردقة وأنه كانت هناك تعاملات مالية بينهما على أساسها قام الأمريكي بالتوقيع على إيصال أمانة للثاني بمبلغ 150 ألف جنيه وقام بتبديده مما أدى إلى لجوء الثاني للقضاء ورفع إيصال الأمانة، وإصدار محكمة جنح الغردقة حكمها اليوم بحبسه سنة وكفالة 3 آلاف جنيه.