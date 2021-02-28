تعرف على البابا غبريال البابا الـ57 في تعداد بطاركة مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى البابا غبريال، بابا الإسكندرية السابع والخمسون.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 911 م تنيح الاب العظيم القديس غبريال بابا الإسكندرية السابع والخمسون، وقد ترهب هذا القديس منذ حداثته وقام بعبادات كثيرة، وكان محبا للانفراد والوحدة، وكان يكثر من البكاء في الصلاة طالبا من الله إن ينجيه من مكائد الشيطان.واضاف: «ولما تنيح البابا ميخائيل السادس والخمسون وقع الاختيار علي هذا الاب ليكون بطريركا مكانه فرسم سنة 900 م رغما عنه، فاخذ يهتم بشئون الكنيسة ولم تمنعه مهام البطريركية عن عبادته ونسكه، إذ كان يقضي اغلب الأيام في البرية، وإذا جد ما يستدعي قيامه إلى مصر أو الإسكندرية كان يذهب ثم يعود إلي الصوم والسهر والصلاة والتواضع. وكان يستيقظ في الليل ويأخذ مجرفة من حديد ويلبس ثوبا رثا ويمر علي دورات المياه التي بالقلالي فيغسلها وينظفها».وتابع «وأقام علي هذا الحال عدة سنين حتى نظر الله إلى تواضعه وانسحاق قلبه فرفع عنه الآلام ومنحه نعمة الانتصار علي الخطية والذات، وأقام هذا الأب عابدًا ومجاهدا وواعظًا إحدى عشر سنة ثم تنيح بسلام».