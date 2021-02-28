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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:45 م
الجمال يتفقد لجان
الجمال يتفقد لجان الامتحانات
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، ونائبه دكتور شحاتة غريب، عدد من لجان الامتحانات بكليتي الخدمة الاجتماعية والتربية للطفولة المبكرة.

وأكد الجمال، في جولته، حرص الجامعة على تشديد الإجراءات الاحترازية قبل دخول الطلاب للجان واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تضمنت تعميم تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني لنحو 95 من المواد الدراسية بكليات الجامعة لأوراق الامتحانات، والتي تم وضعها بنظام البابل شيت والتي تتضمن وضع أسئلة الامتحانات في صورة الاختيار المتعدد وأسئلة الصواب والخطأ.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية في وضع مسافات تباعد بين الطلاب داخل اللجان ووضع مسافة زمنية لا تقل عن ساعتين بين كل امتحان تسمح بإجراء عمليات التطهير والتعقيم لكل لجنة خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى مشاركة اللجنة العليا للأنشطة في متابعة الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول الطلاب وقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات وقياس درجة الحرارة على أبواب اللجان من خلال مبادرة "اطمن معانا" التي ينظمها اتحاد طلاب الجامعة وبمشاركة 100 طالب بمختلف الكليات.

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