«الأرثوذكسية» تحتفل باستشهاد القديس انسيموس تلميذ بولس الرسول

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى استشهاد القديس انسيموس تلميذ القديس بولس الرسول.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم أستشهد القديس انسيموس تلميذ القديس بولس الرسول.كان هذا القديس مملوكا لرجل من رومية اسمه فليمون الذي كان قد آمن على يد القديس بولس لدى سماعه تبشيره في رومية.وحدث أن سافر فليمون من رومية لأعمال خاصة فاستصحب انسيموس ضمن غلمانه، وهناك اغوى الشيطان انسيموس فسرق بعض مال سيده وهرب إلى رومية.واتفق بالإرادة الإلهية إن حضر انسيموس تعليم القديس بولس الرسول فحفظه في قلبه وآمن على يديه وإمتلأ قلبه بالنعمة وخوف الله، فتذكر ما سرقه من سيده ومن غيره، ولم يبق معه منه شيء يعيده إلى أربابه.واذاف: "حزن وأعلم الرسول بولس بذلك، فطمأنه وكتب رسالة إلى سيده فليمون، اعلمه فيها إن انسيموس قد أصبح تلميذا للمسيح، وابنا لبولس بالبشارة، ويوصيه أن يترفق به ولا يؤاخذه بل يحسب ما خسره كأنه على الرسول، فلما أوصل انسيموس الرسالة إلى سيده فليمون فرح بإيمانه وتوبته وعامله كوصية الرسول، وزاد على ذلك بأن قدم له مالا أخرًا فلم يقبل قائلا انا استغنيت بالمسيح ثم ودعه وعاد إلى رومية، واستمر خادما للقديس بولس إلى حين شهادته واستحق أن يقدم كاهنا".وتابع: "وبعد استشهاد القديس بولس قبض عليه حاكم رومية ونفاه إلى إحدى الجزائر فمكث هناك يعلم ويعمد أهل الجزيرة، ولما حضر الحاكم إلى تلك الجزيرة ووجده يرشد الناس إلى الإيمان بالسيد المسيح ضربه ضربا موجعا ثم كسر ساقيه فتنيح بسلام".