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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التخطيط: «إرادة» لتنقية القوانين والتشريعات ودعم مناخ الأعمال

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:44 م
الدكتورة هبة فاروق
الدكتورة هبة فاروق شاهين
أميرة ممدوح
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أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين الدكتورة هبة فاروق شاهين، مديرًا تنفيذيًا للوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح الأعمال في مصر (إرادة).

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الهدف الرئيس لمبادرة "إرادة" هو تنقية القوانين والتشريعات لدعم مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات والاستثمار في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأولويات استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأضافت، أن تفعيل مبادرة "إرادة" له دور إيجابي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن المبادرة ترتكز على عدد من المحاور على رأسها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المنظمة لمناخ الأعمال، فضلا عن بناء نظام التقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.

"إرادة" هي وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 998 لعام 2019 وتقوم بالإشراف المباشر عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الدكتورة هبة شاهین، حاصلة على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة London School of Economics، وحصلت على ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة أمستردام بهولندا.

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