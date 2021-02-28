«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى نياحة الأنبا زخارياس أسقف سخا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى نياحة الأنبا زخارياس اسقف سخا.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس زخارياس أسقف سخا. كان ابن كاتب اسمه يوحنا ترك وظيفته واختير قسا، فنشأ ابنه زخارياس على تلقي العلوم الأدبية والدينية ولما كبر عينه الوزير كاتبا بديوانه، وبعد ذلك اتفق مع صديق له يسمي أبلاطس وكان واليا على سخا أن يتركا عملهما ويذهبا إلى البرية ويترهبا.وأضاف كتاب التاريخ الكنسي: "اتفق حضور أحد رهبان دير القديس يحنس القصير، فعزما إن يذهبا معه إلى ديره فلما علم الوالي بذلك منعهما، وبعد أيام قليلة رأى الاثنان رؤيا كمن يقول لهما لماذا لم تتمما النذر الذي قررتماه، فخرجا خفية وسارا إلى البرية وهما لا يعرفان الطريق فاتفق أن قابلهما أحد الرهبان فاصطحبهما إلى دير القديس يحنس، فلما علم أصدقائهما اخذوا من الوالي كتابا ليرجعوهما فبدد الرب مشورتهم، أما زخارياس وصديقه فقد لبسا الثوب الرهباني وأجهدا نفسيهما في عبادات كثيرة، وكان ذلك في زمان القديسين الأنبا ابرام والأنبا جورجي اللذين كانا خير مرشد لهما ".وتابع " السنكسار":"لما تنيح أسقف سخا كتب الشعب إلى الأب البطريرك يطلبون زخارياس ليكون أسقفا عليهم فاستحضره وسامه رغما عنه. وقد حدث وقت السيامة انه عندما هم الاب البطريرك بوضع يده على راس زخارياس إن سطع نور في الكنيسة وظهر وجهه كنجم بهي، ولما حضر إلى كرسيه فرح به الشعب وخرج للقائه بمنتهى الإجلال فاستضاءت الكنيسة به،وكان هذا الأب فصيحا ممتلئا من النعمة، فوضع عدة مقالات ومواعظ وأقام علي كرسيه ثلاثين سنة ثم تنيح بسلام".