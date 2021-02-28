3248 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا فى العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 3248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 695 ألفًا و489 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، تسجيل 2933 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 635 ألفًا و931 حالة بنسبة شفاء بلغت 91.4%.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفًا و406 حالات وفاة.