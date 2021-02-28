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محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3248 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا فى العراق

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:36 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 3248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 695 ألفًا و489 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، تسجيل 2933 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 635 ألفًا و931 حالة بنسبة شفاء بلغت 91.4%.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفًا و406 حالات وفاة.

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