ضبط 4 بينهم سيدتان أثناء ممارستهم الدعارة بالغردقة

تمكن ضباط مكتب حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من القبض على رجلين وامرأتين، أثناء ممارستهم أعمال الدعارة بمنطقة السنترال السياحي بمدينة الغردقة.تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب والرائد محمود عبدالوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على 4 أشخاص بينهم امرأتان، حال ممارستهم أعمال الدعارة بمنطقة السنترال السياحي بمدينة الغردقة.وبعمل التحريات وجمع المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن من ضبطهم بدائرة قسم أول الغردقة وتحديدًا بمنطقة السنترال السياحي.وبمواجهة المتهمين اعترفوا باستئجارهم وحدة سكنية لاستقطاب النسوة بالمنطقة سالفة الذكر، وممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل مادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.