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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعبة الأجهزة المنزلية تطالب الحكومة بتطبيق مواصفة أمان البوتاجازات

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:40 م
أشرف هلال
أشرف هلال
كتب صلاح حسنى
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طالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، الحكومة وأصحاب مصانع البوتاجازات بتطبيق المواصفة الخاصة بأمان البوتاجازات، لزيادة الأمان للمستهلك الذى نعمل الدولة على حمايته وخدمته.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية أن تطبيق المواصفة يعطينا فرصة أكبر فى عمليات التصدير وجلب العملة الصعبة، وذلك لكي يأخذ المنتج المصري وضعه الصحيح داخل الأسواق العالمية، طبقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

وأوضح " هلال"، أنه بالنسبة للمكونات الموجودة داخل المصانع التي لم توفق أوضاعها يكفيها فترة 6 شهور لتوفيق أوضاعها طبقا للمواصفة، منوها أن هذه المواصفة صادرة منذ أكثر من 3 سنوات وكان يجب أن يوفقوا أوضاعهم خلال كل هذه الفترة، مطالبا بضرورة الإعلان عن أسماء المصنعين الذين لم يوفقوا أوضاعهم رغم وجود مواصفة منذ 4 سنوات ولم يتم تفعيلها حتى الآن، مشيرا إلى أنه على كافة المصانع التي لم توفق أوضاعها منذ 2017 حتى الآن،أن تأخذ مهلة لا تزيد عن 6 اشهر لتوفيق أوضاعها لحماية المستهلك المصري ضد أي مخاطر تهدد حياته.

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