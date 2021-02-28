مقتل وإصابة 14 من الجيش العراقي والحشد العشائري بانفجار سيارة مفخخة

لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح؛ إثر انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق.ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله: إنه تم العثور على سيارة مفخخة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في قرية غرب قضاء حديثة في محافظة الأنبار، وفي أثناء عملية تفكيك السيارة وقع الانفجار.وأشار المصدر إلى مقتل جندي عراقي، وجرح 5 آخرين، ومقتل 6 من منتسبي الحشد العشائري، وجرح اثنين آخرين نتيجة للانفجار.