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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلامية تونسية: الصحفيات بمسيرة «النهضة» تعرضن للتحرش

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:39 م
ضحى طليق
ضحى طليق
مروة عنبر
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أكدت الاعلامية التونسية ضحى طليق، تعرض عدد من الصحفيين خلال مسيرة حركة النهضة للعنف، بجانب تعرض الصحفيات للتحرش خلال مسيرة النهضة مما أدى إلى حملة استهجان كبيرة في صفوف الإعلاميين والصحفيين في تونس.

وأوضحت طليق فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نقابة الصحفيين فى تونس أصدرت بيانا أدانت فيه الاعتداءات وطالبت النهضة بالاعتذار.

وتابعت طليق "هذا ليس بغريب عن الإخوان فدائما يلجؤون إلى هذا النوع من الممارسات خاصة مع الصحفيات فى محاولة لاسكاتهن".

وطالبت طليق بمقاطعة أنشطة النهضة أسوة بنفس الموقف الذي اتخذه المكتب التنفيذي للنقابة بخصوص ائتلاف الكرامة.

ووجهت طليق تساؤلات للمكتب التنفيذي للنقابة الصحفيين التونسيين "قام المكتب في مناسبة سابقة بإصدار قرار يطالب الصحفيين التونسيين بعدم تغطية نشاط ائتلاف الكرامة بعد صدور من هذا الائتلاف لتهديدات واعتداءات لفظية على صحفيين وهو قرار ما زال ساري المفعول إلى اليوم، وخلال مسيرة النهضة تم الاعتداء على الصحفيين وخاصة التحرش والزميلات وهو أمر شنيع ومشين وجريمة يعاقب عليها القانون...فماذا أمام فاعلون لحماية القطاع والزميلات بالخصوص؟".

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