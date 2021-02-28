«سي ووتش» الألمانية تنقذ عشرات المهاجرين من البحر المتوسط

أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية، المعنية بإنقاذ المهاجرين، عن إنقاذ مجموعة من المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط لليوم الثالث على التوالي.وذكرت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، اليوم الأحد، على "تويتر"، أنه تم إنقاذ 73 شخصا، من بينهم 16 سيدة وطفلا، وهم الآن على متن سفينة "سي ووتش 3" التابعة للمنظمة.وكان المتطوعون بالمنظمة قد أنقذوا خلال اليومين الماضيين إجمالي 145 شخصا تقريبا، الكثير منهم كانوا منهكي القوى، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم، حسب المنظمة.وأضافت المنظمة أنه كان هناك أشخاص قصّر غير مصحوبين بذويهم بين من تم إنقاذهم أيضا.يذكر أن سفينة "سي ووتش 3" هرعت لتقديم المساعدة خلال عملية الإنقاذ، أمس السبت، بعد فقد قارب المهاجرين.