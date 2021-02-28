ضبط 139 بطاقة تموينية ذكية بغرض التربح بمنطقة برج العرب الجديدة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مخبز بلدي لتجميعه 139 بطاقة تموينية ذكية بمنطقة برج العرب الجديدة، بغرض التربح والاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لأصحاب هذه البطاقات من المواطنين المستحقين للدعم.حيث قامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين، بشن حملات على نطاق الإدارة، وتم ضبط 139 بطاقة تموينية ذكية بمنطقة برج العرب، وتم التحفظ على البطاقات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة حفاظا على حقوق المواطنين في أموال الدعم المقدمة من قبل الدولة.