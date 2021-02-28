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محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 139 بطاقة تموينية ذكية بغرض التربح بمنطقة برج العرب الجديدة

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:49 م
ضبط 139 بطاقة تموينية
ضبط 139 بطاقة تموينية
هبه عويضه
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مخبز بلدي لتجميعه 139 بطاقة تموينية ذكية بمنطقة برج العرب الجديدة، بغرض التربح والاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لأصحاب هذه البطاقات من المواطنين المستحقين للدعم.

حيث قامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين، بشن حملات على نطاق الإدارة، وتم ضبط 139 بطاقة تموينية ذكية بمنطقة برج العرب، وتم التحفظ على البطاقات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة حفاظا على حقوق المواطنين في أموال الدعم المقدمة من قبل الدولة.

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