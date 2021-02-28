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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحتفل بالتذكار الشهري للسيدة العذراء

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:35 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى التذكار الشهري للقديسة مريم العذراء.

وقال كتاب التاريخ الكنسية، المعروف بـ"السنكسار"، إن: "فى مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مريم أم الرحمة، الحنونة".

ويشار إلى أنه رتبت‏ ‏الكنيسة ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الحادي‏ ‏والعشرون‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏الشهور‏ ‏القبطية‏ ‏تذكارًا‏ ‏للقديسة‏ ‏مريم‏ ‏العذراء‏ ‏والدة‏ ‏الإله‏ ‏إذ‏ ‏يوافق‏ ‏هذا‏ ‏اليوم‏ ‏نياحتها‏.

وذكرت بعض المصادر التاريخية أن ‏حياة‏ ‏العذراء‏ ‏مريم‏ ‏تقرب‏ ‏من‏ ‏الستين‏ ‏عامًا‏ ‏منها‏ ‏اثنا‏ ‏عشر‏ ‏عامًا‏ ‏في‏ ‏الهيكل‏ ‏بعد‏ ‏طفولتها‏ ‏ثم‏ ‏أربعة‏ ‏وثلاثون‏ ‏عامًا‏ ‏في‏ ‏بيت‏ ‏يوسف‏ ‏النجار‏ ‏ثم‏ ‏أربعة‏ ‏عشر‏ ‏عامًا‏ ‏بعد‏ ‏صعود‏ ‏جسد‏ ‏ابنها‏ ‏يسوع‏ ‏المسيح‏ ‏قضتها‏ ‏في‏ ‏بيت‏ ‏يوحنا‏ ‏الحبيب‏ ‏أحد‏ ‏التلاميذ‏ ‏الاثني‏ ‏عشر.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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