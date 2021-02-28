ضبط صاحب معرض سيارات مزور فى سوهاج

تمكنت الإدارة العامة للأموال العامة من ضبط صاحب معرض سيارت لقيامه بتزوير عقد بيع في سوهاج.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال بتقدم (أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج) لمسئولي الشهر العقاري بعقد بيع (سيارة ملاكي) ممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لأحد مكاتب الشهر العقاري بسوهاج، يفيد بيع (أحد الأشخاص) للسيارة المشار إليها لصالحه.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بتحصله على عقد البيع المشار إليه من (صاحب معرض سيارات، مقيم بسوهاج، له معلومات جنائية) نظير شراء السيارة، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بأن (مالك السيارة) قام بتسليمها له لبيعها لصالحه من خلال معرض السيارات الخاص به ورغبة منه في الاستيلاء على قيمة بيع السيارة لنفسه قام باصطناع عقد البيع المزور.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.