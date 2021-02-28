رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يفتتح بنك الدم وتطوير المبني الإداري بـ13 مليون جنيه

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:32 م
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، التوسعات الجديدة بالمستشفى الجامعي، والتي شملت إعادة تأهيل وتجديد بنك الدم، وتطوير المبنى الإداري وتعلية الطابق الرابع وتركيب مصاعد جديدة، بتكلفة 13 مليون جنيها.

وأوضح رئيس الجامعة أن تطوير بنك الدم شمل إعادة تأهيل كافة الأقسام والإدارات من غرفة استقبال المرضى والمتبرعين ووحدة الصرف ووحدة السيرولوجي، ووحدة المشتقات، بالإضافة إلى غرف التبرع، لافتًا إلى أن التطوير شمل ميكنة كافة التعاملات داخل البنك ابتداءً من مرحلة أخذ العينات ثم التسجيل على البرنامج باستخدام الباركود لضمان أمان العينة وسهولة الوصول إليها في حالات الطوارئ خاصة الفصائل النادرة، حيث يقوم البرنامج بتسجيل البيانات الشخصية والطبية للمتبرعين وكذلك التحاليل الخاصة بهم، بحيث تظل تلك المعلومات بالبنك للاستفادة بها عند تكرار التبرع أو استلام دم لنفس المريض، علما بأن البنك متصل بوزارة الصحة.

وأشار حسن أن الطابق الإداري الجديد يضم الوحدة الحسابية، وشئون العاملين، وإدارة المخازن، والعلاج بأجر، كما شملت التوسعات تركيب عدد ثلاثة مصاعد جديدة داخل المستشفى للتسهيل على المرضى وتقديم خدمة طبية متميزة.

موضوعات متعلقة

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

ضبط 4 بينهم سيدتان أثناء ممارستهم الدعارة بالغردقة

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

الصور

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

image description

10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل طلابها لاستئناف الدراسة بإجراءات احترازية مشددة

image description

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

وزير التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

برعاية السيدة انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس» بالنمسا

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى.. تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

«كيان» تتعاقد مع يوسف زيدان لإصدار كتبه

«الكتابة فى زمن الوباء» محاضرة لوجدى الكومى عبر «زووم»