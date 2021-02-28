رئيس جامعة بني سويف يفتتح بنك الدم وتطوير المبني الإداري بـ13 مليون جنيه

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، التوسعات الجديدة بالمستشفى الجامعي، والتي شملت إعادة تأهيل وتجديد بنك الدم، وتطوير المبنى الإداري وتعلية الطابق الرابع وتركيب مصاعد جديدة، بتكلفة 13 مليون جنيها.وأوضح رئيس الجامعة أن تطوير بنك الدم شمل إعادة تأهيل كافة الأقسام والإدارات من غرفة استقبال المرضى والمتبرعين ووحدة الصرف ووحدة السيرولوجي، ووحدة المشتقات، بالإضافة إلى غرف التبرع، لافتًا إلى أن التطوير شمل ميكنة كافة التعاملات داخل البنك ابتداءً من مرحلة أخذ العينات ثم التسجيل على البرنامج باستخدام الباركود لضمان أمان العينة وسهولة الوصول إليها في حالات الطوارئ خاصة الفصائل النادرة، حيث يقوم البرنامج بتسجيل البيانات الشخصية والطبية للمتبرعين وكذلك التحاليل الخاصة بهم، بحيث تظل تلك المعلومات بالبنك للاستفادة بها عند تكرار التبرع أو استلام دم لنفس المريض، علما بأن البنك متصل بوزارة الصحة.وأشار حسن أن الطابق الإداري الجديد يضم الوحدة الحسابية، وشئون العاملين، وإدارة المخازن، والعلاج بأجر، كما شملت التوسعات تركيب عدد ثلاثة مصاعد جديدة داخل المستشفى للتسهيل على المرضى وتقديم خدمة طبية متميزة.