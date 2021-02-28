بدء امتحانات «الترم الأول» بجامعة مصر وسط إجراءات احترازية مشددة

وسط إجراءات احترازية وإرشادات عامة وضعتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020ـ2021 لطلاب كلياتها مع التشديد على الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة انعقاد الامتحانات، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة وإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.صرح الدكتور محمد العزازاي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأن امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الجاري، جاءت وفقا لقرارات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، كما أن الجامعة على استعداد تام لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني والذي من المقرر له أن يبدأ في الأسبوع الأخير من مارس بنظام التعليم الهجين.وأكد الدكتور العزازي، أنه مع بداية الامتحانات ولجان مجلس الجامعة في انعقاد دائم للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتوفير عدد من بوابات نعقيم دخول وخروج الطلاب للتأكد من تحقيق التباعد الإجتماعي.وطالب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالالتزام بجميع القواعد الخاصة بدخول الحرم الجامعي والتي تتمثل في العبور من خلال بوابات التعقيم وإرتداء الكمامات مع استخدام كواشف الحرارة بالإضافة لتوفير لجان طبية مخصصة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.وأشار إلى أن إدارة الجامعة زودت دورة أتوبيسات نقل الطلاب للجامعة لتصبح ثلاث دورات على مدار اليوم مع التعقيم المستمر لها، لتتناسب مع مواعيد الامتحانات التي تجري على ٣ فترات في اليوم حفاظًا على الإجراءات الاحترازية لكافة المتواجدين بالحرم الجامعي.وأوضح أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وضعت ضوابط محددة لمنظومة الامتحانات بما يحافظ على التباعد بين الممتحنين، وذلك بفضل النظم التي تعتمد عليها الجامعة وهو ما جعلها مهيأة لإجراء كافة الامتحانات بسبب ما تمتلكه من بنية تحتية رقمية كبيرة، تمكنها من أداء كافة الاختبارات سواء بالشكل التقليدي أو الهجين، مع الالتزام التام بقرارات وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.