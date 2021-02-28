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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وجه القمر دينا فؤاد تنشر صورة تجمعها بأحمد العوضى من كواليس «اللي مالوش كبير»

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:12 م
دينا فؤاد وأحمد العوضي
دينا فؤاد وأحمد العوضي
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نشرت وجه القمر دينا فؤاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بالنجم أحمد العوضي من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين، ومدير تصوير أحمد زيتون، وعلقت عليها قائلة: "سيف الخديوي وقدرية من كواليس اللي مالوش كبير رمضان 2021 دعواتكم".

وطلبت وجه القمر، من جمهورها خلال المنشور، الدعم والدعاء، حيث تصور حاليًا مشاهدها في المسلسل الذي تظهر من خلاله في شخصية "قدرية"، وهي فتاة بنت بلد تحب زوجها جدًا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفني تمامًا، وتظهر بدور مختلف عليها أيضًا كعادتها.

ومن المقرر أن يعرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل، وسبق أن عبرت دينا فؤاد عن سعادتها بالعمل مع النجمة ياسمين عبدالعزيز معتبرة إياها نجمة سينما وتليفزيون في آن واحد.

وأكدت أن العمل مع نجمة بحجم ياسمين عبدالعزيز شيء ممتع، خصوصا أنها تضيف روح البهجة والسعادة في الكواليس، موضحة أن ياسمين عبدالعزيز نجمة تسير بخطى واثقة في مشوارها الفني، ودائما ما تحرز أهدافا في كل عمل تقدمه.

ويشارك في بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير" النجوم أحمد العوضي، خالد الصاوي، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وكانت وجه القمر دينا فؤاد قد حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرض مسلسل "جمال الحريم"، وتصدرت تريند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل، حيث نجحت وجه القمر دينا فؤاد، في تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، وإتقان كبير، وأبدعت في الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها حتى إنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تميزها واختلافها في أداء الشخصية، كما أن كثيرًا من مشاهدها تمَّ استخدامه كـ"كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعي.

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