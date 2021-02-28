مجلس النواب يبدأ مناقشة تقرير قانون «تنظيم بلازما الدم»

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة والخاصة بمشروع قانون تنظيم عمليات نقل الدم والتبرع وتجميع البلازما.واستعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية التقرير أمام الأعضاء، التقرير الذي أوصى بالموافقة على مشروع القانون، وداعيًا النواب إلى الموافقة عليه.