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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تشارك بحوار مع 350 مصريا بالخارج عبر «clubhouse»

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:28 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ندوة حوارية افتراضية مع عدد من المصريين بالخارج، عبر تطبيق "clubhouse"، حضرها نحو 350 من المصريين بالخارج، استعرضت خلالها جهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات التي تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بربط مواطنينا بالخارج بوطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية، ودور وزارة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج، كذلك الإشارة لأهداف مبادرة "مصرية بـ100 راجل".

من جهتها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم: "إننا حريصون على الاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الكفاية الاتصالية مع المصريين بالخارج، لذلك جاءت مشاركتي في تلك الندوة الحوارية الأولى من نوعها عبر تطبيق clubhouse الجديد، الذي أتاح لنا فرصة للتحدث والاستماع لنحو 500 من المصريين بالداخل والخارج في آن واحد، في استمرار لتنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة بالتواصل مع مواطنينا بالخارج".

وأضافت مكرم أنها استعرضت خلال الندوة جهود عمل الوزارة في عدد من الملفات وسلطت الضوء على المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز روح الانتماء في نفوس أبنائنا بالخارج، داعية المشاركين بالندوة المشاركة بالمبادرة من خلال معسكر "اتكلم عربي"، وبدروها استجابت وزيرة الهجرة على الفور لطلب أحد المشاركين لتنظيم المعسكر المقبل من المبادرة للمصريين بكاليفورنيا على أن تكون الأسبوع المقبل.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أهداف مبادرة "مصرية بـ 100 راجل"، حيث تعكس هذه المبادرة تقدير الدولة الشديد لدور المرأة المصرية بالخارج داخل مختلف المجتمعات الأجنبية، وما لها من تأثير واسع في مختلف المجالات العاملة بها، ولاقت وزيرة الهجرة رغبة كبيرة من السيدات المشاركات بالندوة الحوارية، للانضمام والمشاركة بالمبادرة التي تنطلق أولى لقاءاتها غدا الإثنين 1 مارس 2021 بمشاركة نحو 50 سيدة مصرية بالخارج، كما أظهروا استعدادا كبيرا للمشاركة في الترويج لصورة مصر الصحيحة بالخارج، والرد على الشائعات المغرضة، التي تنتشر مع تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر.

وأكدت أن وزارة الهجرة جاءت لتلبية لمطالب واحتياجات المصريين بالخارج، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة الهامة من المصريين، وإيمانا بدورهم الوطني الثابت على الدوام في مختلف المواقف التي يحتاج فيها الوطن لدعم أبنائه بالخارج، هذا بجانب مد جسور التواصل والثقة مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في خطط التنمية الوطنية ودمجهم في المشروعات القومية.

وحول سؤال المشاركين عن فرص الاستثمار في مصر خلال المرحلة الحالية، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن هناك تعاون بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للاستثمار من خلال وحدة خدمات المصريين بالخارج، التي تُعنى بتقديم تسهيلات وإجراءات أيسر لمن يرغب من المصريين بالخارج في الاستثمار بمصر خلال تلك الفترة، كما تطرقت وزيرة الهجرة خلال حديثها لضرورة توثيق العاملين بالخارج لعقود العمل الخاصة بهم بمكاتب وزارة القوى العاملة حتى تحفظ لهم العقود كافة حقوقهم القانونية، وتحميهم من أية مخاطر غير قانونية قد تلحق بهم نتيجة عقود غير صالحة.

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