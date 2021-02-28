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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم الغربية» يتابع سير امتحانات النقل وسط إجراءات وقائية

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:25 م
امتحانات النقل وسط
امتحانات النقل وسط إجراءات وقائية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تفقد سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية والتعليم الفني والمرحلة الابتدائية، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة

وتفقد حسن لجان الامتحانات بمدارس الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية "الأحمدية سابقا"، طنطا الفنية المتقدمة التجارية نظام الخمس سنوات، غياث الدين الرسمية للغات، طنطا الثانوية بنات، حيث يؤدي اليوم 31122 طالبا وطالبة نظامي، الامتحان في الفترة الصباحية للصف الثاني الثانوي، والتي تبدأ في التاسعة من صباح اليوم، وتستمر حتى الواحدة ظهرًا، فيما يؤدي 3655 طالب وطالبة من نظام المنازل، الامتحان في الفترة المسائية والتي تبدأ من الواحدة والنصف ظهرًا، وتستمر حتى الخامسة إلا الربع عصرًا.

واطمأن وكيل الوزارة على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، وطمأن جميع الطلاب إلى أنه سيتم التعامل مع جميع الحالات التي لم تستطع دخول الامتحان على المنصة الالكترونية للوزارة، وفقًا للتعليمات الوارد في هذا الشأن.

يذكر أن الصف الرابع الابتدائي قد بدأ اليوم أولى امتحانات النقل متعددة المواد، وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى حسن سير الامتحان بجميع اللجان، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس.

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