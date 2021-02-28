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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تموين شمال سيناء: اليوم آخر فرصة لصرف مقررات فبراير

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:37 م
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة
صلاح عامر
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أعلن المهندس علاء سمري وزارة التموين بشمال سيناء، أن هناك استعدادات لصرف مقررات تموين شهر مارس بدءًا من غدٍ الإثنين، بتوفير كل السلع لمنظومة التموين الجديدة، حيث إن اليوم هو آخر يوم لصرف مقررات التموين لشهر فبراير الجاري للمستفيدين من البطاقات التموينية.

ويتم صرف التموين من خلال 165 تاجرًا تموينيًا بنظام الاستعاضات الشهرية للتجار التموينيين لتوزيعها على المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية وعلى بدالي التموين بواقع 8 استعاضات شهريًا، وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث له الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، عن أنه يتم صرف سلع تموينية بقرابة 14 مليون جنيه، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نقص في السلع، وفي حال الطلب تتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع، خاصة في حال تقلبات الطقس وسقوط أمطار غزيرة ورفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي.

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