رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبوالغيط»: القضية الفلسطينية تعرضت لاختبار قاسٍ

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:45 م
أبو الغيط
أبو الغيط
ا ش ا
طباعة
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن القضية الفلسطينية تعرضت لاختبار رهيبٍ وقاسٍ خلال الأعوام الماضية بسبب سياسةٍ أمريكية مُجحفة نظرت للقضية بعيونٍ إسرائيلية، من دون اعتبار لتاريخ الصراع أو جوهره، أو لمبادئ العدالة والإنصاف.

جاء ذلك في كلمة أبوالغيط التي ألقاها عبر تقنية «فيديوكونفرانس» خلال افتتاح أعمال الاجتماع الـ13 لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، وهي مؤسسةٌ عربية تُعنى بصيانة الإرث النضالي والسياسي للزعيم الفلسطيني الراحل، ويترأس مجلس أمنائها عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ويتولى أمانتها العامة السفير الدكتور ناصر القدوة.

وقال أبوالغيط إن ثمة فُرصة تلوح اليوم لتصحيح هذا المسار بإطلاق عملية سلمية حقيقية تستهدف الحل النهائي العادل للقضية وليس مجرد استمرار التفاوض العبثي.

وشدد على أن مشروع الاحتلال والاستيطان سيضع دولة الاحتلال في مأزق تاريخي حقيقي، فبدائل حل الدولتين لن تكون في صالح إسرائيل، واستمرار الوضع القائم ليس خيارًا، لأن الأوضاع الديموغرافية تتغير، وعما قريب سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين النهر والبحر.

وأضاف: "لا بد أن يعي الجميع أن حل الدولتين لن يظل مُتاحًا إلى الأبد، فالفلسطينيون قد ينفضون عنه إذا لم يجدوا أفقًا سياسيًا واضحًا لتحقيقه في المستقبل"، متابعا: "يقف المشروع الوطني الفلسطيني على أرض ثابتة، فهو مشروع نضال مدني يستهدف حقًا مشروعًا حصلت عليه شعوب العالم كافة.. ومطلوب منا اليوم، ليس فقط الحفاظ على هذا المشروع الوطني، ولكن العمل على تجديده في الفكر والعمل على حدٍ سواء".

وأوضح أبوالغيط أن مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) بعقد الانتخابات، التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير، تُمثل خطوة مهمة من أجل تجديد المشروع الفلسطيني، تجديد الشرعية الفلسطينية، وترتيب البيت من الداخل، داعيًا كافة الفصائل الفلسطينية إلى الإمساك بهذه الفرصة وعدم تفويتها عبر الالتزام الدقيق بما تم التوصل إليه في اتفاقات القاهرة الأخيرة، وحتى تكون الانتخابات المُقبلة خطوة يُبنى عليها في الداخل والخارج.

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

برعاية السيدة انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

الصور

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

image description

10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل طلابها لاستئناف الدراسة بإجراءات احترازية مشددة

image description

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

وزير التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

برعاية السيدة انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس» بالنمسا

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى.. تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

«كيان» تتعاقد مع يوسف زيدان لإصدار كتبه

«الكتابة فى زمن الوباء» محاضرة لوجدى الكومى عبر «زووم»