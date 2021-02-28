«تعليم الوادي الجديد»: حل مشكلات الطلاب بالامتحانات الإليكترونية فورا

ترأس الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات بديوان عام المديرية وبحضور جميع أعضائها منذ الصباح الباكر لمتابعة انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات، والتي يؤديها نحو 1657 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 27 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تجهيز جميع لجان الامتحانات مع التأكيد على إجراءات الأمن وتوفير الجو المناسب لسير أعمال الامتحانات دون أي معوقات وتواصل دائم بغرفة العمليات الرئيسية بوازرة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن اليوم الأحد يؤدي طلاب الصف الثانى الثانوي الفترة الأولى مادة اللغة العربية، الفترة الثانية مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، وفق الجدول المعلن مؤخرا.ووجه النيلي بضرورة تضافر الجهود وتذليل أي عقبات أو مشكلات حال حدوثها على الفور، من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.