تنمية التجارة: تراجع أسعار الخضار والفاكهة في المجمعات وأسواق الجملة

قال المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، إن هناك استقرارا في أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المحلية وأسواق الجملة بمدينتي أكتوبر والعبور، بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.ويأتي ذلك نتيجة زيادة المعروض من السلع وزيادة الكميات في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات، الأمر الذي ينعكس ايجابيا بتراجع الأسعار.وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور، أن أسعار الطماطم تراجعت بشكل تدريجي لتطرح بسعر 2.5 جنيه، والعبوة 4 كيلو بـ 10 جنيهات، والبطاطس بـ 3.5 جنيه، والعبوة الـ 3 كيلو بـ 10 جنيهات، والكوسة بـ 7 جنيهات، والخيار بـ 7 جنيهات، والبسلة بـ8 جنيهات، والكيلو وربع بـ 10 جنيهات، والبرتقال بـ7 جنيهات.