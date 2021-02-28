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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس سنة وتغريم «حلواني» لتعاطي الترامادول في الدرب الأحمر

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:13 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة صاحب محل حلويات بالحبس سنة مع الشغل، لتعاطيه الترامادول المخدر، وتغريمه 10 آلاف جنيه في الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت الديب، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وإسلام عاشور.

و كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "م. م" صاحب محل حلويات، بإحراز جوهر "الترامادول" المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي لعينتي الدم والبول للمتهم، أن العينة تحوى على إيجابية تعاطي المتهم لمادة ترامادول المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتعاطيه لعقار الترامادول المخدر دون الحصول على تصريح طبي بذلك.

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