مئات الأشخاص ينتهكون قواعد مكافحة كورونا فى شتوتجارت بألمانيا

أعلن متحدث باسم الشرطة في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا اليوم الأحد، أن عدة مئات من الأشخاص تجمعوا في قلب المدينة مساء أمس السبت وانتهكوا قواعد مكافحة وباء كورونا.وأوضح المتحدث أن المتجمعين وغالبيتهم شباب لم يلتزموا بقواعد التباعد المكاني ولم يرتدوا كمامات.وطالبت الشرطة المتجمعين بالانصراف بسبب انتهاكهم لحظر التجمع، لكن رد فعل بعض المشاركين في التجمع كان عدوانيًا ورددوا في مكبرات صوت عبارات مناوئة لتواجد الشرطة في المكان، كما ألقوا عدة زجاجات وحجارة باتجاه أفراد الشرطة أصابت إحداها خوذة شرطي لكنها لم تُحْدِث له إصابة.