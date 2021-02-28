انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالوادي الجديد

انطلقت اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستمر في الفترة من ٢٨ فبراير حتى الأربعاء ٣ مارس ٢٠٢١ بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الحملة تستهدف تطعيم ٣٨٦٩٦ طفلا على مستوى المحافظة من خلال ٥١ وحدة صحية و٢٢٦ فرقة متحركة، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ أعمال الحملة.