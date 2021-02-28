تفاصيل القافلة التموينية 242 لشمال سيناء

أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الدفع بالقافلة التموينية رقم 242 لمحافظة شمال سيناء.وتهدف القافلة لتوفير احتياجات منظومة التموين الجديدة، وتوزيعها في على مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية ليكفي احتياجات منظومة التموين الجديدة ما بين شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.وأوضحت الشركة العامة لتجارة الجملة أن إجمالي عدد السيارات المتحركة المحملة بالسلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة بلغت نحو 6 سيارات، ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش.وقال المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء في تصريح خاص للدستور، إن القافلة التموينية رقم 242 لشمال سيناء التي تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تضمنت ضخ 139 طن ونصف طن سكر تمويني معبأ ليطرح بسعر 8.5 جنيه للكيلو، و800 عبوة ملح طعام، بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة.ولفت إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي 3 أشهر، والزيت التمويني 4 أشهر، والأرز التمويني شهرين.