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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يتفقد الامتحانات: خطة متكاملة لتطبيق إجراءات الوقاية

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:09 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، جولة تفقدية بكليتي التجارة والحقوق بحرم الجامعة، لمتابعة سير الامتحانات داخل الكليات والتى انطلقت أمس السبت، رافقه خلالها الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد الدكتور منصور خلال جولته على التزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية من كشف درجات الحرارة على الطلاب قبل الدخول على البوابات الخاصة بالكليات، فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، موجهًا ضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.

وأكد رئيس الجامعة أن هناك خطة متكاملة وضعتها الجامعة قبل بدء الامتحانات لضمان توفير بيئة آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باعتبارها مسؤولية مشتركة تقع على الجميع سواء كانت قيادات الجامعة والأساتذة، وكذلك الطلاب والعاملين.

وأوضح الدكتور منصور أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومنسقي الكليات لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول.

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