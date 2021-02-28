وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

دشنت مديرية الصحة بدمياط اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لعام ٢٠٢١، حيث مر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على الفرق المتحركة بإدارة دمياط ومتابعة عملية التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية علما بأن مدة الحملة ٤ أيام من ٢٨ فبراير إلى ٣ مارس ٢٠٢١.وتستهدف الحملة الأطفال من سن يوم إلى ٥ سنوات المصريين وغير المصريين وإجمالي مستهدف المحافظة ٢١٥٢٣٧ طفلا وعدد الفرق الثابتة ١٤٢ والمتحركة ٧٩١ مدربين على معايير مكافحة العدوى والتطعيمات طبقا لتعليمات قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.