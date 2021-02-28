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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«المعاهد الأزهرية»: إلغاء السؤال الأول في مادة القرآن للشهادة الابتدائية

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:21 م
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
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قرر قطاع المعاهد الأزهرية إلغاء السؤال الأول في مادة القرآن الكريم للشهادة الابتدائية؛ لأنه من خارج المنهج المقرر على الطلاب في هذه السنة الدراسية.

وقال مصدر بالإدارة المركزية للامتحانات، الأحد، إن السؤال الأول في امتحان القرآن للشهادة الابتدائية تم وضعه من منهج يناير الذي تم إلغاؤه بالكامل، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع الدرجة الخاصة به على باقي الأسئلة.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية توجيهاته للمناطق بإبلاغ رؤساء اللجان بإلغاء السؤال، بسبب أنه من منهج شهر يناير والذي تم إلغاؤه من قبل، حيث سيتم توزيع درجات السؤال على باقى الامتحان.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء جزء من الامتحان، بعد إلغاء جزء من امتحان مادة القرآن الكريم لسنة رابعة ابتدائي، بسبب أنه من خارج المنهج.

كانت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، قد أكدت أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات النقل خلال اليوم الأول، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبته للزمن المقرر.

وأشار التقرير إلى قيام متابعى قطاع المعاهد الأزهرية بالمرور على اللجان في جميع المناطق، وتم رصد تعليقات الطلاب حول فقرتين في امتحان القرآن الكريم للصف الرابع الابتدائي غير مقررتين بالمنهج، وهو ما ثبتت صحته، ونظرًا لأن غالبية تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أجابوا عنهما لتمكنهم من حفظ كتاب الله، تقرر منح الطلاب الذين أجابوا عن الفقرتين الدرجة كاملة، وتوزيع الدرجة المخصصة للفقرتين على بقية الأسئلة لمن لم يجب عليهما.

من جانبه، وجّه الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة وبالإجراءات الاحترازية، مما يؤكد حبهم للعلم واجتهادهم في تحصيله، داعيا الله أن يحفظ أبناءنا الطلاب ويوفقهم ويسدد خطاهم.

وتفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الثانى الثانوى، والتى انطلقت اليوم الأحد، حيث تفقد لجان معاهد القاهرة الثانوي ومعهد البرامونى الإعدادى، ومعهد فتيات العباسية.. ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وطلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى يؤدون امتحان مادة القرآن والفقه، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادة القرآن والفقه والمنطق.

وخلال جولته طمأن «عباس» الطلاب على صدور توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وأن تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، وأضاف رئيس قطاع المعاهد الازهرية أنه سيتم استئناف الدراسة عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة.

كما أطمأن الشيخ صالح عباس على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.

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