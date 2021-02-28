مصر تدين استهداف الحوثيين للسعودية بصواريخ باليستية

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي وكذا استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها المُستمر لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليميين.