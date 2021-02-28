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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

برعاية انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة: جائزة «المبدع الصغير» مرت بمراحل عديدة للانطلاق

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:23 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال عاشور
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جددت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالأطفال وتنشأتهم ثقافيًا.

وقالت عبد الدايم، إن استحداث جائزة المبدع الصغير مر بمراحل كثيرة، حتى صدور قرار بانطلاقها تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن هذه الجائزة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية باكتشاف المواهب، مشيرة إلى أنها تعد إنجازًا جديدًا للدولة.

وقدمت الوزيرة الطفلة المبدعة نور مكي، والتي تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، وقالت: "نور مكي عاملة كتابين الأول "إسالني عن جيش مصر"، والثاني "نهاية كورونا لغد مشرق بخط إيديها"، مضيفة: "نور.. بتغني وترسم وحافظة ثلاثة أرباع القرآن، وبتجمع الأرقام بسرعة فائقة".

جاء ذلك عبر المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن بمسرح الأوبرا الصغير، للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وقيادات وزارة الثقافة.

وكان مجلس النواب وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" بناء على المشروع الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء ويأتي في إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الإبداع ورعاية إنتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.

أنشأ القانون رقم 204 لسنة 2020 جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويا لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز سنة 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون، وتشمل الجائزة مبلغ مالى يخصص له فضلا عن نشر أعماله على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ومنحه لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير".

وحدد القانون في مادته (4) اختصاصات اللجنة، وفى مقدمتها تجديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها، وضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها، وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها، وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا ولجان الفحص، النظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة، إعداد تقرير بنتيجة أعمال لجان الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة.

ويأتي القانون انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، وثمنت اللجنة الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتى كان من ثمارها القانون الذى يضع تنظيما تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.

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