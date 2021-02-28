2123 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 2123 إصابة جديدة و23 وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا 645 ألفا و986 شخصا.وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 459 ألفا و440 حالة تعافى منها 430 ألفا و415 حالة..بينما توفيت 8561 حالة موضحةأنه تتواجد بالمستشفيات 1291 حالة منها 279 حالة في وحدات العناية المركزة.وأضافت أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورغنلاند 54 وكارينثيا 102 والنمسا السفلى 549 والنمسا العليا 230 وسالزبورغ 138 وستيريا 408 وتيرول 98 وفورارلبرغ 44 وأخيرا العاصمة فيينا 500 حالة.