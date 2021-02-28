وزير خارجية البحرين يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره اليمني في المنامة

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، عمق العلاقات اليمنية - البحرينية وأهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى آفاق أوسع، مشيرًا إلى أهمية تنسيق مواقف البلدين إزاء التطورات السياسية على الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال تفعيل الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، نظيره اليمني بمقر وزارة الخارجية في العاصمة البحرينية المنامة، حيث بحث الجانبان، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها.وثَّمن بن مبارك، الموقف المبدئي لمملكة البحرين قيادةً وشعبًا في دعم الشرعية الدستورية لليمن ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ودعمها لجهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني، موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدة وسلامة أراضيها ووقوفها المستمر إلى جانب جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ودعم جهود المبعوث الخاص الأممي في إحلال السلام باليمن.وشددت البحرين على ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية واستنكار تهديدات الملاحة البحرية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية خاصة في الحديدة وهجومها العسكري على مأرب.وأشار الزياني، إلى أهمية تنسيق المواقف السياسية المشتركة إزاء التطورات في اليمن والمنطقة، معربًا عن استعداد مملكة البحرين لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات التعاونية والتدريبية والتأهيلية للدبلوماسيين اليمنيين.وفي السياق، أعرب الجانبان عن تأييدهم المطلق لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، مؤكدين أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما تبذله من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي وفق سياسة الاعتدال والوسطية.كما أعرب الجانبان عن رفضهما القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ورموزها واستقلالية قضاءها.