رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية البحرين يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره اليمني في المنامة

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:04 م
وزير خارجية البحرين
وزير خارجية البحرين مع نظيره اليمني
نيفين أشرف
طباعة
أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، عمق العلاقات اليمنية - البحرينية وأهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى آفاق أوسع، مشيرًا إلى أهمية تنسيق مواقف البلدين إزاء التطورات السياسية على الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال تفعيل الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، نظيره اليمني بمقر وزارة الخارجية في العاصمة البحرينية المنامة، حيث بحث الجانبان، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها.

وثَّمن بن مبارك، الموقف المبدئي لمملكة البحرين قيادةً وشعبًا في دعم الشرعية الدستورية لليمن ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ودعمها لجهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني، موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدة وسلامة أراضيها ووقوفها المستمر إلى جانب جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ودعم جهود المبعوث الخاص الأممي في إحلال السلام باليمن.

وشددت البحرين على ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية واستنكار تهديدات الملاحة البحرية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية خاصة في الحديدة وهجومها العسكري على مأرب.

وأشار الزياني، إلى أهمية تنسيق المواقف السياسية المشتركة إزاء التطورات في اليمن والمنطقة، معربًا عن استعداد مملكة البحرين لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات التعاونية والتدريبية والتأهيلية للدبلوماسيين اليمنيين.

وفي السياق، أعرب الجانبان عن تأييدهم المطلق لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، مؤكدين أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما تبذله من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي وفق سياسة الاعتدال والوسطية.

كما أعرب الجانبان عن رفضهما القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ورموزها واستقلالية قضاءها.

موضوعات متعلقة

طلاب «تانية ثانوي» يسرّبون امتحان الجبر والتفاضل على «تليجرام»

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بحملات دورية لرفع القمامة من المراكز والمدن

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

برعاية انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة: جائزة «المبدع الصغير» مرت بمراحل عديدة للانطلاق

أسماء أعضاء اللجنة العليا لشئون جائزة الدولة للمبدع الصغير

انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أطفالنا (فيديو)

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير