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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 8 منقبين عن الأثار في مركز طامية بالفيوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:02 م
منقبين عن الأثار
منقبين عن الأثار
مريم جبل وعمرو المزيدي
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تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بالفيوم بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة طامية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب والحفر عن الآثار بمنزل أحدهم، وتبين وجود حفرة بعمق 15م وضبط بحوزتهم أدوات الحفر موتور– سلك كهرباء – كوريك – غلق جلدي – بكرة حديد - هلتي، كما عثر على بعض الشواهد عبارة عن قاعدة من الفخار – أجزاء من الحجر الجيري) يشتبه في كونها أثرية، بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

وفي ذات السياق (جرى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز لقيامة بالتنقيب والحفر عن الآثار بذات الناحية، وتبين وجود حفرة مغمورة، وضبط بحوزته أدوات الحفر (موتور– سلك كهرباء – كوريك – خرطوم)، وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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