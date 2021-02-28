شحن 5 آلاف طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة AhMET TELLI البالغ طولها 114 مترًا بغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.وذكر بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن ميناءي بورسعيد سجلا دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5، كما يتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينه ويتواجد علي الأرصفه سفينتان ومن المنتظر استقبال سفينتي حاويات.كما وصل لميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول أخرى.. في حين غادر الميناء سفينتا بضائع عامة.وأكد البيان أن هناك تنسيقا دائما بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.