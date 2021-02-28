جامعة الفيوم: لا مشاكل بالامتحانات.. والتصحيح مباشرة

تفقد أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الزراعة والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات ودار العلوم.واطمئن شديد من الطلاب على حسن سير الامتحانات داخل الكليات بالإضافة إلى جداول ومواعيد إجراء الامتحان موجهًا بضرورة تواجد أستاذ المادة لمتابعة استفسارات الطلاب وتذليل العقبات التي تواجههم.كما تابع التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيت ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي متمنيًا السلامة والتفوق لجميع الطلاب.ومن جهته، أشار خالد عطالله، إلى أن الامتحانات حتى الآن تتم في سهولة ويسر ويتم بدء التصحيح فور الانتهاء من الامتحان مباشرة لظهور النتائج.