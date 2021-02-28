محافظ مطروح يتابع الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة، والتي تستهدف تطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، للأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة بالمجان وتستمر حتى 3 مارس 2021.ووجه محافظ مطروح خلال متابعة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الوحدات الصحية بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 122 ألفا و108 أطفال في 8 إدارات صحية بالمحافظة، بالإضافة إلى الأطفال الوافدين من خارج المحافظة عبر منفذ السلوم البرى والقادمين من المحافظات الأخرى.وأكد أنه يتم ذلك من خلال 242 فريقا طبيا ثابتا ومتحركا، 51 فريق ثابت و193 فريق متحرك"، يجوب القرى والنجوع والمنازل للوصول لكافة الأطفال المستهدفين في جميع أرجاء المحافظة.