رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة القناة يتابع انتظام لجان الامتحانات في 4 كليات

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:58 م
جامعة القناة
جامعة القناة
مصطفى دياب
طباعة
تفقد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم، كليات العلوم، الزراعة، الحاسبات، التمريض، الصيدلة، للوقوف على حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان.

وبدأ زكي جولته بتفقد لجان كلية العلوم، ويؤدي بها 200 طالب وطالبة للمستوى الثالث والرابع لبرامج الكيمياء والبترول والمياه والبيوتكنولوجي والميكروبيولوجي داخل 7 لجان تشمل مدرجين سعة الواحد 80 طالبا، بالإضافة إلى 5 فصول.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة انتظام عمليات التعقيم والتطهير المستمر بين فترات الامتحانات، كما اطمأن على وجود مسافة كافية بين الطلاب، مشددا على ضرورة تواجد الإدارة الطبية داخل اللجان الامتحانية للاطمئنان على الطلاب أثناء الامتحانات.

وبكلية الزراعة يؤدي الامتحانات 203 طلاب بشعبة زراعه عام الفرقة الثانية، والمستوى الثاني لبرنامج الهندسة الزراعية وإدارة مشروعات وسلامة الغذاء.

وخلال جولته، تابع الدكتور أحمد زكي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة.

ثم توجه رئيس الجامعة إلى كلية الحاسبات والمعلومات، حيث يؤدي الامتحانات 161 طالبا بالفرقة الثالثة و178 بالفرقة الرابعة بإجمالي 339 طالبا، وتتم الامتحانات داخل اربع مدرجات كبري و10 معامل.

كما تابع رئيس الجامعة عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي والمرور عبر بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وعدم السماح لأي طالب وطالبة بدخول الحرم الجامعي بدون ارتداء الكمامة، مشددا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأنهى زكي جولته بتفقد لجان كليتي التمريض والصيدلة، ويؤدي الامتحانات طلاب الفرقة الأولى والبالغ عددهم 266 طالبا، بمادة أساسيات التمريض، كما يؤدي طلاب الفرقة الثالثة وعددهم 160 طالبا مادة تمريض أطفال، كما تقام الاختبارات اليوم بكلية التمريض على فترتين صباحية ومسائية على مدار ثلاث ساعات لكل اختبار، وتعقد الاختبارات داخل ثلاث مدرجات كبرى وقاعتين.

وبكلية الصيدلة، يؤدي طلاب الفرقة الخامسه والرابعة والأولى الاختبارات بمدرجات كلية التمريض والصيدلة وبمبنى المعامل، ويؤدي طلاب الفرقة الثالثة اختباراتهم بمدرجات كليه التمريض.
رئيس جامعة القناة يتابع انتظام لجان الامتحانات في 4 كليات
رئيس جامعة القناة يتابع انتظام لجان الامتحانات في 4 كليات
رئيس جامعة القناة يتابع انتظام لجان الامتحانات في 4 كليات
رئيس جامعة القناة يتابع انتظام لجان الامتحانات في 4 كليات
رئيس جامعة القناة يتابع انتظام لجان الامتحانات في 4 كليات
رئيس جامعة القناة يتابع انتظام لجان الامتحانات في 4 كليات
رئيس جامعة القناة يتابع انتظام لجان الامتحانات في 4 كليات
رئيس جامعة القناة يتابع انتظام لجان الامتحانات في 4 كليات

موضوعات متعلقة

«الصحة» تُطلق الحملة القومية لتطعيم 16.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بحملات دورية لرفع القمامة من المراكز والمدن

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

برعاية انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة: جائزة «المبدع الصغير» مرت بمراحل عديدة للانطلاق

أسماء أعضاء اللجنة العليا لشئون جائزة الدولة للمبدع الصغير

انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أطفالنا (فيديو)

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير