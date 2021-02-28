رئيس جامعة القناة يتابع انتظام لجان الامتحانات في 4 كليات

تفقد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم، كليات العلوم، الزراعة، الحاسبات، التمريض، الصيدلة، للوقوف على حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان.وبدأ زكي جولته بتفقد لجان كلية العلوم، ويؤدي بها 200 طالب وطالبة للمستوى الثالث والرابع لبرامج الكيمياء والبترول والمياه والبيوتكنولوجي والميكروبيولوجي داخل 7 لجان تشمل مدرجين سعة الواحد 80 طالبا، بالإضافة إلى 5 فصول.ووجه رئيس الجامعة بضرورة انتظام عمليات التعقيم والتطهير المستمر بين فترات الامتحانات، كما اطمأن على وجود مسافة كافية بين الطلاب، مشددا على ضرورة تواجد الإدارة الطبية داخل اللجان الامتحانية للاطمئنان على الطلاب أثناء الامتحانات.وبكلية الزراعة يؤدي الامتحانات 203 طلاب بشعبة زراعه عام الفرقة الثانية، والمستوى الثاني لبرنامج الهندسة الزراعية وإدارة مشروعات وسلامة الغذاء.وخلال جولته، تابع الدكتور أحمد زكي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة.ثم توجه رئيس الجامعة إلى كلية الحاسبات والمعلومات، حيث يؤدي الامتحانات 161 طالبا بالفرقة الثالثة و178 بالفرقة الرابعة بإجمالي 339 طالبا، وتتم الامتحانات داخل اربع مدرجات كبري و10 معامل.كما تابع رئيس الجامعة عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي والمرور عبر بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وعدم السماح لأي طالب وطالبة بدخول الحرم الجامعي بدون ارتداء الكمامة، مشددا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.وأنهى زكي جولته بتفقد لجان كليتي التمريض والصيدلة، ويؤدي الامتحانات طلاب الفرقة الأولى والبالغ عددهم 266 طالبا، بمادة أساسيات التمريض، كما يؤدي طلاب الفرقة الثالثة وعددهم 160 طالبا مادة تمريض أطفال، كما تقام الاختبارات اليوم بكلية التمريض على فترتين صباحية ومسائية على مدار ثلاث ساعات لكل اختبار، وتعقد الاختبارات داخل ثلاث مدرجات كبرى وقاعتين.وبكلية الصيدلة، يؤدي طلاب الفرقة الخامسه والرابعة والأولى الاختبارات بمدرجات كلية التمريض والصيدلة وبمبنى المعامل، ويؤدي طلاب الفرقة الثالثة اختباراتهم بمدرجات كليه التمريض.