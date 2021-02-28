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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:18 م
طارق شوقى
طارق شوقى
نورهان عبدالرحمن
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يتابع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردود أفعال أولياء الأمور بشأن امتحان الصف الثاني الثانوي، وسيستم الامتحان، من خلال جروب "المعلم المصرى" عبر تطبيق الواتس آب.

وأكد الوزير، خلال حديثه لهم، إصلاح أى مشكلة يتم رصدها، ومتابعة شكاوى أولياء الأمور بسقوط السيستم مثلما حدث بامتحان الصف الأول الثانوي أمس.

وقال الوزير لأولياء الأمور: "اذكروا اسم المدرسة وعدد الطلاب، لو سمحتم بدلا من تصدير صورة غير دقيقة للقارئ".

فرد ولي الأمر على الوزير قائلًا: "حضرتك اتصل بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وانت تعرف أسماء المدارس وعدد الطلاب اللي عملوا محاضر ولم يتمكنوا من أداء الامتحان".

فعلق شوقى قائلًا: "لا تتحدث عن سيستم الجمهورية يا فندم، لأن أرقام إتمام الامتحان ممتازة حول الجمهورية، ولذلك لا يصح أن نقول جمل مثل «تكرار ما حدث بالأمس..... » لأن هذا وصف غير أمين ولا يجوز"، وتابع الوزير قائلًا: "قل أنا أتحدث عن حالة واحدة هي ابني في مدرسة كذا وما حدث بالضبط حتى نستطيع المساعدة، ولا تعمم لو تكرمت".

وأنهى الوزير، حديثة قائلًا: "قلنا مرارا إن من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته لن يُضر إطلاقا، والأهم هو إصلاح أي مشكلة يتم رصدها".

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