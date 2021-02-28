محافظ الفيوم يتفقد مركز تسجيل طلبات تلقي لقاح كورونا
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:57 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مركز تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، وذلك بمقر المركز الطبي الحضري بكيمان فارس، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.
واستمع المحافظ لشرح من وكيل وزارة الصحة، حول آلية تسجيل بيانات المواطنين، والفئات المستهدفة كمرحلة أولى، وأوضح أن هذا المركز تم تجهيزه لاستقبال المواطنين الذين يتعذر عليهم تسجيل بياناتهم عبر تطبيق الهاتف المحمول، مشيرًا أنه سيتم تعميم هذا المركز بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية الحضرية، كمرحلة لاحقة، بهدف التيسير على المواطنين.
واستمع المحافظ لشرح من وكيل وزارة الصحة، حول آلية تسجيل بيانات المواطنين، والفئات المستهدفة كمرحلة أولى، وأوضح أن هذا المركز تم تجهيزه لاستقبال المواطنين الذين يتعذر عليهم تسجيل بياناتهم عبر تطبيق الهاتف المحمول، مشيرًا أنه سيتم تعميم هذا المركز بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية الحضرية، كمرحلة لاحقة، بهدف التيسير على المواطنين.