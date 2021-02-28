تطعيم 636 ألفا و263 طفلًا في الفيوم

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الحملات الموسمية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة، تهدف إلى رفع مناعة الأطفال الأقل من خمس سنوات، ووقايتهم من الأمراض، مشددًا على ضرورة توفير التهوية اللازمة بالأماكن المغلقة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.فيما أوضح حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، أن الحملة التي بدأت اليوم تستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس القادم، وتستهدف تطعيم 636 ألفا و263 طفلًا من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتًا إلى تجهيز 1913 فريقًا ثابتًا ومتحركًا لتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، وبالشوارع، والأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمساجد، والكنائس، والوحدات الصحية الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، والمستشفيات.وأضاف، أنه تم عمل خطة مفصلة للثقافة الصحية بالمديرية، بهدف تحريك المجتمع ومخاطبة الجهات التنفيذية والشعبية، وكذلك عمل الدعاية والندوات التعريفية اللازمة للحملة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الفرق المشاركة بالتطعيم والإشراف، بضرورة ارتداء ماسكات الوجه طوال فترة العمل والالتزام بقواعد التباعد المكاني وعدم الازدحام في مواقع الفرق الثابتة، فيما تقوم غرفة العمليات المركزية بحل المشكلات الطارئة وإزالة المعوقات.