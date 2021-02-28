تطعيم 636 ألفا و263 طفلًا في الفيوم

تطعيم 636 ألفا و263 طفلًا في الفيوم
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:55 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الحملات الموسمية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة، تهدف إلى رفع مناعة الأطفال الأقل من خمس سنوات، ووقايتهم من الأمراض، مشددًا على ضرورة توفير التهوية اللازمة بالأماكن المغلقة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.
فيما أوضح حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، أن الحملة التي بدأت اليوم تستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس القادم، وتستهدف تطعيم 636 ألفا و263 طفلًا من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتًا إلى تجهيز 1913 فريقًا ثابتًا ومتحركًا لتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، وبالشوارع، والأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمساجد، والكنائس، والوحدات الصحية الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، والمستشفيات.
وأضاف، أنه تم عمل خطة مفصلة للثقافة الصحية بالمديرية، بهدف تحريك المجتمع ومخاطبة الجهات التنفيذية والشعبية، وكذلك عمل الدعاية والندوات التعريفية اللازمة للحملة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الفرق المشاركة بالتطعيم والإشراف، بضرورة ارتداء ماسكات الوجه طوال فترة العمل والالتزام بقواعد التباعد المكاني وعدم الازدحام في مواقع الفرق الثابتة، فيما تقوم غرفة العمليات المركزية بحل المشكلات الطارئة وإزالة المعوقات.
فيما أوضح حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، أن الحملة التي بدأت اليوم تستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس القادم، وتستهدف تطعيم 636 ألفا و263 طفلًا من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتًا إلى تجهيز 1913 فريقًا ثابتًا ومتحركًا لتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، وبالشوارع، والأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمساجد، والكنائس، والوحدات الصحية الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، والمستشفيات.
وأضاف، أنه تم عمل خطة مفصلة للثقافة الصحية بالمديرية، بهدف تحريك المجتمع ومخاطبة الجهات التنفيذية والشعبية، وكذلك عمل الدعاية والندوات التعريفية اللازمة للحملة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الفرق المشاركة بالتطعيم والإشراف، بضرورة ارتداء ماسكات الوجه طوال فترة العمل والالتزام بقواعد التباعد المكاني وعدم الازدحام في مواقع الفرق الثابتة، فيما تقوم غرفة العمليات المركزية بحل المشكلات الطارئة وإزالة المعوقات.