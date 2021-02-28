القيمة المالية وفروع جائزة المبدع الصغير

كشف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، فروع وقيمة جائزة المبدع الصغير، التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.وكانت أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تدشين جائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الأولى عام 2021 والتي تتم إدارتها من خلال المجلس الأعلى للثقافة.وتتمثل الفروع فيما يلي:1 ــ الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة وتبلغ قيمتها المالية لكل فرع 40 ألف جنيه:مجال الثقافة:فرع القصة: يقدم ثلاثة قصص قصيرة (القصة لا تزيد كلماتها عن 500 كلمة)فرع الشعر: يقدم خمس قصائدفرع المسرحية: يقدم مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد.فرع الرسم: ارسم بيتك المحيطة (المنزل، النادى، المدرسة، المدينة...الخ)، الخامات المستخدمة (الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة والألوان المائية أو ألوان الأكريليك)، عدد اللوحات (لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10 لوحات)، مقاس اللوحات المقدمة لا يقل عن 30 × 40 سم ولا يزيد عن 50 × 60 سم، يتم إرسال الأعمال بصيغة JPG.مجال الفنون:آلات وترية: أولًا: آلة الكمان1- إحدى المقطوعات كتاب (العازف الصغير)، أو مقطوعات من مقررات (سوزوكى)2- كونشيرتينو ريدينج 21 34 35كونشيرتو فيفالدى فى سلم صول لا الصغير.كونشيرتو باخ فى سلم لا الصغير (الحركة الأولى).ثانيًا: آلة التشيللو1- مقطوعة صغيرة (بيتهوفن كونتر دانس - شومان الفلاح السعيد) أو أى مقطوعة من كتاب سابجنيكوفالجزء الثانى2- حركة أولى من سوناتا من بين فيفالدي، رومبرج، بريفال، كوريللى.ــ يتم عمل فيديو للعازف لا يقل عن 3 دقائق ولا يزيد عن 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر العازف بالكامل بالنسبة لآلة الكمان (واقفًا) بالنسبة لآلة التشيللو (جلسًا) بحيث تكون اليدين اليمنى واليسرى واضحين، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة أثناء التصوير وليس مسجلًا.فرع الغناء: يتم عمل فيديو للمغني بأداء اثنين أغنية تراثية وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد عن 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر (واقفًا)، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة أثناء التصوير بدون أى مؤثرات.مجال الإبداع والابتكار:فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية: تطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكتروني لتبسيط العلوم أو لشرح جزء من المناهج الدراسية أو للتوعية بوباء كورونا أو فى أحد مجالات الثقافة والفنون والتعريف بها أو أحد المعالم السياحية أو الأثرية أو لعبة إلكترونية.فرع الابتكارات العلمية: ابتكار لتبسيط العلوم أو للمعاونة فى متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أو فى أحد المجالات الثقافية أو الفنية.2 ـ الفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، تبلغ قيمتها المالية لكل فرع 40 ألف جنيهمجال الثقافة:فرع القصة: خمس قصص قصيرة (لا تقل عن 1000 كلمة ولا تزيد عن 3000 كلمة)فرع الشعر: يقدم خمس قصائدفرع المسرحية: مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد على الأقل.فرع الرسم: ارسم بيتك المحيطة (المنزل، النادى، المدرسة، المدينة...الخ)، الخامات المستخدمة (الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة أو الألوان المائية أو ألوان الاكريليك)، عدد اللوحات (لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10 لوحات)، مقاس اللوحات المقدمة، لا يقل عن 30 × 40 سم، ولا يزيد عن 60 × 80 سم، يتم إرسال الأعمال بصيغة JPG.مجال الفنون:آلات وترية: أولًا: آلة الكمانأولًا: آلة الكمان1- أى حركة من كتاب باخ المتتاليات الصولو2- باخ كونشيرتو فى سلم لا الصغير (الحركة الأولى، أو الحركة الثالثة)باخ كونشيرتو فى سلم مى الكبير (الحركة الثالثة "Romdo")هايدت كونشيرتو فى سلم دو الكبير (الحركة الأولى، أو الحركة الثالثة)ف. أ. موتسارت كونشيرتو، رى الكبير (218) أو فى لا الكبير (219) أو فى صول الكبير (216) حركة + الكاوينزافينيافسكى كونشيرتو فى سلم رى الصغير الحركة الأولى أو الحركة الثانية + الثالثةفينيافسكى Léqande (مقطوعة مصنف 17)فينيافسكى بولونيز (فى سلم لا الكبير) أو الآخر فى سلم رى الكبيرفينياتسكى سكرنزو ترانتيلا Scuerzo Trentساراسات: فانتازيا كارمن مقدمة وترانتبلا Ziqeunerweiser (على الطريقة الغجرية)ماكس بروخ، كونشيرتو فى سلم صول الصغيرصانصانص. كونشيرتو رقم 3، أو هافنيز، أو روندو كابر يتشوزوثانيًا: آلة التشيللو1- أى حركة من كتاب باخ المتتاليات الستة2- حركة أولى من أى كونشيرتو أو سوناتا ( هايدن، صانصانص، لالو، برامز، ديبوسى ).يتم عمل فيديو للعازف لا يقل عن 4 دقائق ولا يزيد عن 7 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر العازف بالكامل بالنسبة لآلة الكمان (واقفًا) بالنسبة لآلة التشيللو (جلسًا) بحيث تكون اليدين اليمنى واليسرى واضحين، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة أثناء التصوير وليس مسجلًا.فرع الغناء: يتم عمل فيديو للمغني بأداء اثنين أغنية تراثية وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد عن 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر (واقفًا)، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة أثناء التصوير بدون أى مؤثرات.مجال الإبداع والابتكار:فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية: تطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكتروني متقدم يفضل أن يشمل قاعدة بيانات لتبسيط العلوم أو شرح المناهج الدراسية أو فى مجالات الثقافة والفنون أو التعريف بالمعالم السياحية والمواقع الأثرية أو لحل مشكلة مع إمكانية التواصل مع المستخدمين من خلال شبكة الإنترنت يشمل الاستعانة بالوسائط المتعددة بما لا يقل عن 20 ملف مع توضيح أدوات التطوير ونوع قاعدة البيانات المستخدمة.فرع الابتكارات العلمية: ابتكار فى أحد مجالات تبسيط العلوم أو ترشيد الطاقة أو المساهمة فى التصدى لمشكلات مجتمعية مثل مشكلات تحلية المياه أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو للوقاية من فيروس كورونا أو أحد تطبيقات إنترنت الأشياء أو فى مجالات الثقافة والفنون.