المنوفية تدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (صور)

أناب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، نائبه محاسب محمد موسى، لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان في الفترة من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2021 بالمركز الصحي بمدينة شبين الكوم، بحضور وكيل وزارة الصحة ومدير عام الإدارة الطبية بشبين الكوم.وتفقد نائب المحافظ أعمال الحملة بالمركز ووجه بتنظيم سير العمل والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال وتأكيدا على رؤية الدولة للنهوض بالصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.وأوضح الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة تستهدف تطعيم 670 ألف و269 طفل بالمجان بطعم (سابين أحادي التكافؤ نمط 2) وذلك من خلال مرور 1775 فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وفرق أخري متحركة علي المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، مؤكدًا على أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومي للوقوف علي نسب تحقيق المستهدف وذلك من خلال فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة بجانب فرق إشراف المديرية والإدارات الصحية.ومن جهته، شدد محافظ المنوفية على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة والتي تشارك في حملة التطعيم للتنقل بين مدن وقرى المحافظة، مؤكدًا على تكاتف كافة الجهود بالمحافظة لإنجاح هذه الحملة وتحقيق المستهدف منها.