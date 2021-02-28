بولندا: حقن مليوني جرعة أولى من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة في بولندا، اليوم الأحد، أنه تم حقن مليونين ومائة ألف جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حتى الآن، بالإضافة لحصول مليون ومائتي ألف مواطن على الجرعة الثانية من اللقاح.وذكر (راديو بولندا) أن الحكومة تطمح إلى تطعيم ما يقرب من ستين إلى سبعين بالمئة من إجمالي عدد المواطنين بحلول فصل الخريف.وكانت الحكومة البولندية أعلنت خلال الشهر الجاري خطة لإنشاء 16 مركز تطعيم متنقل لتنضم إلى شبكة مؤلفة من ستة آلاف مركز تطعيم ثابت.يذكر أن بولندا سجلت، اليوم، 10 آلاف و99 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 114 حالة وفاة جراء فيروس "كورونا".